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Çin’den ABD ve Rusya'ya nükleer silahsızlanma mesajı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dünyanın en büyük nükleer silah gücüne sahip ülkelerin nükleer silahsızlanmaya liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Çin’den ABD ve Rusya'ya nükleer silahsızlanma mesajı!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:15
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Sözcü Hua, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerinin nükleer silahlanmasını artırmaları yönündeki açıklamalarına ilişkin, Pekin yönetiminin nükleer silahların tamamen yasaklanmasını savunduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük nükleer silah kapasitesine sahip ülkelerin özel bir sorumluluk alarak söz konusu alanda silahsızlanma için başı çekmeleri gerektiğini kaydeden Hua, böylelikle nükleer silahların tamamen yasaklanması için gereken şartların oluşacağını belirtti.

Hua, ayrıca Trump'ın nükleer silahlanma konusunda izleyeceği politikayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." mesajını paylaşmıştı.Putin ise yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini söylemişti.ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre, ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Çin'in de 260 savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

 

 
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