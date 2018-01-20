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Çin'den ABD uyarı: İzinsiz karasularımıza...

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki karasularına izinsiz girdiğini duyurarak Washington'ı egemenlik ihlali ile suçladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
Çin'den ABD uyarı: İzinsiz karasularımıza...

Açıklamada "17 Ocak'ta ABD'ye ait bir destroyer Huangyan adasından 12 deniz mili açıktaki karasularımıza iznimiz olmadan girdi. Çin Donanması kanunlara uygun olarak ABD gemisine 'dost-düşman kontrolü' yaptı ve sulardan ayrılması gerektiği uyarısını iletti" dendi

'BÖLGEDEKİ ÇİN GEMİLERİNİN VE PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Açıklamada "ABD ordusuna ait geminin eylemleri Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor ve bölgede önceden planlanan eylemlerde bulunan Çin gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
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