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Çin'de yürek burkan hikaye! Tedavi için parası yok

Çin'de yaşayan Zhang Liyong, maddi imkansızlıklar yüzünden kısa bir ömrü kalan ancak tedavi ettiremediği Akdeniz Ateşi hastası kızı Zhang Ixinlei için bir mezar kazdı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:10
Çin'de yürek burkan hikaye! Tedavi için parası yok

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; çiftçilik yapan talihsiz adamın kızı ciddi bir kan hastalığıyla dünyaya geldi. Varını yoğunu 2 yaşındaki kızının tedavisine harcayan Zhang Liyong, bu güne kadar tedavi için toplamda yaklaşık 76 bin TL harcadı. Zhang Liyong'un aylık kazancı 287 pound ancak giderek artan masrafların altından artık kalkamıyor. 

TEDAVİ İÇİN PARALARI YOK

Baba Liyong, birçok kişiden borç aldıklarını bu nedenle de artık kimsenin borç vermek istemediğini söyledi. Liyong çifti, talihsiz bebeklerine kan nakli sağlamak için ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini ancak kan uysa da bu naklin gerçekleşmesini sağlayacak paralarının olmadığını açıkladı.

Masrafların altından kalkamadığı için kızını her gün mezara götürüyor. Liyong, "Sadece bu fikri bulabildim, onu buraya oynamaya getirdim. Huzur içinde yatacağı yer burası. Tek yapabileceğim şey ona her gün eşlik etmek olacak" dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:10
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