Çin’de Uçağı tek başına durdurdu!

Çinli görevlinin uçağın tekerleklerinin arkasına girerek uçağı bir takoz yardımıyla durdurmasına ait görüntüler ise sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

12 Temmuz'da meydana geldiği açıklanan olayda yer alan uçağın Çin merkezli Loong Air firmasına bağlı olduğu belirtildi.

Beijing Times gazetesine yer alan habere göre, havaalanı çalışanı uçağın kalkışa hazır olduğunu düşünerek tekerleklerin arkasındaki takozu kaldırdı. Ancak uçağın birden hareket etmesiyle olay yerine geri koşan çalışan takozu yerine yerleştirdi.