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Çin'de roket parçası kasabaya düştü

Çin'in Xichang bölgesindeki Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan bir roketin parçası yakındaki bir kasabaya düştü, faciadan dönüldü.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:19
Çin'de roket parçası kasabaya düştü

Çin'deki fırlatmanın ardından bir roket iticisi, küçük bir kasabanın oldukça yakınına düşerek patladı.

Uzay ajansları normalde denize yakın veya etrafı boş olan yerlerden fırlatma yapmayı tercih ediyorlar. Çin de yaşananlar ise bunun önemli bir önlem olduğunu hatırlattı.

KASABAYA DÜŞTÜ 

Chip'de yer alan habere göre Çin'in Long March 3B roketindeki bir itici, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin yaklaşık 700 km uzağında bulunan Xiangdu kasabasının yakınına düşerek patladı. Her ne kadar bu tür kazaların hiç yaşanmadığını söylemek mümkün olmasa da bu kaza, bütün olayın yeni nesiller için kaydedildiği nadir örneklerden biri oldu.

Yayınlanan videoda itici, bir alev topu yaratarak patlarken, parçanın düşüşü ve patlayışı da görüldü.

KAZAYA BAĞLI ÖLÜM YOK

Henüz kazaya bağlı bir ölüm ya da mülk hasarı bulunmuyor olsa da bunun anlamı kazanın güvenli olduğu değil. Öncelikle Çin, normalde iticilerin düşeceği bölgeleri dikkatli bir şekilde belirleyerek çevresindeki yerleşimlere uyarılar gönderiyor ve hatta bazı durumlarda bu yerleşimleri boşaltarak, kimsenin yaralanmamasını garantiye almaya çalışıyor. Ancak bu sefer durum, planlara uygun gitmedi.

ZEHİRLİ YAKIT TEHLİKESİ 

Belki de daha önemli olan bir diğer tehlike ise, zehirli roket yakıtı ve ikincil patlamaların meraklı izleyiciler için oluşturduğu risk idi. Ancak Çin'in fırlatma noktaları için de çok fazla seçeneği olmadığı söylenebilir. Atlantic tarafından açıklandığı üzere, Çin'in fırlatma tesislerinin üçü Soğuk Savaş döneminde açılmıştı ve o sırada var olan endişeler, çevre yerleşimlerde yaşayanların can güvenliğinden ziyade dışarıdan gelebilecek olan saldırılara odaklanmaktaydı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:19
  1. Çin
  2. Xichang
  3. Uydu Fırlatma Merkezi
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