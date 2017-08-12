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Çin'de poşete koyduğu bebeğini kurye ile gönderdi!

Çin’in Fujian bölgesinde Fuzhou kentinde yaşayan bir kadının yeni doğan bebeğinden kurye servisinin aracılığıyla kurtulmak istediği belirtildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
Çin'de poşete koyduğu bebeğini kurye ile gönderdi!

South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre 24 yaşındaki Çinli kadın, bebeğini plastik bir poşete yerleştirip, yetimhaneye göndermek için kurye çağırdı. Fakat kurye, paketin hareket ettiğini görüp ağlama sesi duyunca hemen polisi aradı. Polise verdiği ifadede paketi kontrol etmek istediğini belirten görevli, kadının buna sert bir şekilde karşı çıktığını aktardı.

Polis, Siçuan bölgesinden olduğu anlaşılan 24 yaşındaki anneyi bebeğini bıraktığı suçlamasıyla gözaltına aldı. Gazete, Çin yasalarına göre bebeklerini bırakan ebeveynlerin 5 yıla varan hapis cezası alabileceklerini belirtiyor.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kentteki bir hastaneye gönderilen bebeğin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan bebeğin en kısa zamanda ailesine iade edileceği kaydedildi.

ANNEYE TEKRAR İADE EDİLECEK OLMASI SOSYAL MEDYAYI KIZDIRDI

Olay, sosyal ağlarda da geniş yankı bulurken, bebeğin anneye iade edileceğine kızan kullanıcılar, annesi tarafından bir kez bırakılan bebeğin ikinci kez de bırakılabileceğini ve bu kez bu kadar şanslı olamayacağı konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
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