Çin’de Pikaçu’ya benzer bir hayvan keşfedildi!

Çok değil birkaç hafta önce, Çin’de bulunan devasa çukurlarla ilgili bir yazı yazmıştık. Bu çukurlar, aslında coğrafyada “düden” olarak geçen türden bir yer şekli. Düdenler, eriyebilen kayaç yapısına sahip genellikle kireç oranı fazla olan bölgelerde görülen derin çukurlardı.

Yakın zamanda keşfedilen düdenler, birçok bilinmeyen canlı türüne ev sahipliği yapıyorlar. Bunlardan biri de “Pikaçu”ya benzerliği ile adından söz ettirecek bir hayvan. Aslında bu pokemon karakterinin “Pika faresi”nden esinlenildiği biliniyordu. Ancak yeni bulunan tür, Pikaçu’ya daha çok benziyor.

Webtekno sitesinde yer alan habere göre uzmanlar, bu canlının antik Çin’de bilinen, fakat günümüzde yaşam alanı daralmış bir canlı olma ihtimali üzerinde duruyor. Henüz tam olarak sınıflandırılmadı, ancak bir kemirgen olduğu ortada. Üzerinde yapılan araştırmalar devam ediyor.