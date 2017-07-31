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Çin'de parasız dönem başladı

Ülke halkının yüzde 84'ü, mobil ödeme yöntemi sayesinde yanına nakit para almadan sokağa çıkmak konusunda kendini "rahat" hissediyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
Çin'de parasız dönem başladı

Çin'in en büyük teknoloji firması Tencent, Fransa'dan Ipsos adlı pazar araştırmaları şirketi ve Çin Halk Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, Çin'in en "akıllı" şehrinin, başkent Pekin olduğu belirtildi.

Araştırmada, ülkede 323 kentten yaklaşık 6 bin 500 kişiye, ulaşım, alışveriş ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamakta mobil ödeme yöntemlerini ne yoğunlukta kullandıkları soruldu.

"Nakitsiz yaşamı" en çok benimseyen kentin Pekin olduğunu gösteren anket sonuçlarına göre, başkenti güneydeki Şıncın ve Guangcou kentleri ile ekonomi ve finans merkezi Şanghay izledi.

Araştırma çerçevesinde kentlerde yaşayan halkın yüzde 40'ı sokağa çıkarken yanına en fazla 100 yüen (yaklaşık 52 lira) aldığını söylerken, yüzde 52'lik kesim, aylık ödemelerinin sadece beşte birinde nakit kullandığını belirtti.

SADECE CEP TELEFONU YETİYOR

Halkın yüzde 70'den fazlası haftada sadece 100 yüen nakit ile yaşayabileceğini beyan ederken, yüzde 84'ü ise yanına hiç nakit para almadan sadece cep telefonuyla sokağa çıkmak konusunda "rahat" hissettiğini dile getirdi.

Cep telefonunda mobil ödeme programlarından herhangi birinin karekodunun satıcı tarafından taranması veya satıcının ödeme platformundaki karekodunu alıcının mobil ödeme programıyla taraması sonucu ödeme, alışveriş ve para transferi işlemi gerçekleştiriliyor.

Mobil ödeme uygulamalarıyla aynı programı kullanan diğer kullanıcılara mesaj gönderir gibi para transferi de yapılabiliyor.

Kullanıcıların banka kartı, kredi kartı ve cüzdan taşımadan günlük mali işlemlerini yapabilmelerini sağlayan mobil ödeme yöntemi, sadece cep telefonuyla tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeyi temin ediyor.

Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de "Wechat" ve Alipay" adlı mobil ödeme uygulamalarının, 800 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
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