Çin’de minibüs denize düştü: 7 kişi öldü
Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde kontrolden çıkan bir minibüsün denize düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.01 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
Şinhua ajansını haberine göre, eyaletin Çidong kenti açıklarında 10 kişiyi taşıyan minibüs denize düştü.
Olay yerine gönderilen kurtarma ve sağlık ekipleri 2 yolcuyu sağ kurtarırken, 7 kişinin cesedine ulaştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.