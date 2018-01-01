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Çin’de minibüs denize düştü: 7 kişi öldü

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde kontrolden çıkan bir minibüsün denize düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
Çin’de minibüs denize düştü: 7 kişi öldü

Şinhua ajansını haberine göre, eyaletin Çidong kenti açıklarında 10 kişiyi taşıyan minibüs denize düştü.

Olay yerine gönderilen kurtarma ve sağlık ekipleri 2 yolcuyu sağ kurtarırken, 7 kişinin cesedine ulaştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
  1. Çin
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