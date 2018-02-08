Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'de metro inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü var

Çin'de Guadong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 3 işçiye ise henüz ulaşılamadı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:05
Çin'de metro inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü var

Çin’in güneyindeki Guandong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Çöken alanın büyüklüğü yaklaşık iki basketbol sahası kadar.

Şinhua ajansı, Foşan kentinde inşaatı devam eden metro hattındaki göçüğün nedeninin henüz bilinmediğini aktarıyor.

Üç işçiye henüz ulaşılamadı, dokuz yaralı ise hastanelere taşındı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:05
  1. Çin
  2. Metro inşaatında kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de hamile kadını acımasızca tekmelediler!
    1. ABD'de hamile kadını acımasızca..
    2. ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    3. Manisa'da otomobil ile minibüs..
    4. Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi
    5. İzmir'de köpeği asarak öldürdüler
    6. Ermenistan'a soğuk duş! Ölü ve yaralılar
    7. Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken..
    8. Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene..
    9. İngiltere'den flaş Türkiye çıkışı:..
    10. Karabağlar Arçelik servisi
    11. Boşnakça sınavı için teşekkürler
    12. YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...
    13. Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor
    14. Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler
    15. İki devlet arasında köprü oldu!..
    16. 'Küçük Perinçek' babasının izinde!
    17. Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize..
    18. Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev..
    19. İçişleri Bakanlığından Vali Orhan..
    20. Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı!..
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar