Çin'de metro inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü var
Çin'de Guadong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 3 işçiye ise henüz ulaşılamadı.08 Şubat 2018 Perşembe 11:05
Çin’in güneyindeki Guandong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Çöken alanın büyüklüğü yaklaşık iki basketbol sahası kadar.
Şinhua ajansı, Foşan kentinde inşaatı devam eden metro hattındaki göçüğün nedeninin henüz bilinmediğini aktarıyor.
Üç işçiye henüz ulaşılamadı, dokuz yaralı ise hastanelere taşındı.
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