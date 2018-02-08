Çin'de metro inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü var

Çin’in güneyindeki Guandong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Çöken alanın büyüklüğü yaklaşık iki basketbol sahası kadar.

Şinhua ajansı, Foşan kentinde inşaatı devam eden metro hattındaki göçüğün nedeninin henüz bilinmediğini aktarıyor.

Üç işçiye henüz ulaşılamadı, dokuz yaralı ise hastanelere taşındı.