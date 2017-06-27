Çin'de köprü çöktü: 2 kişi kayıp
Çin’de şiddetli yağış nedeniyle köprünün çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı, 2 kişiden haber alınamıyor.27 Haziran 2017 Salı 18:20
Çin’de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü.
Çökmeyle birlikte 3 kişi aşağı düştü. Çevrede büyük panik yaşanırken, aşağı düşenlerden birinin köprünün korkuluklarına tutunduğu görüldü.
Şahıs, olay yerine çağrılan ekiplerce kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise suda kayboldu.