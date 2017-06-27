Çin'de köprü çöktü: 2 kişi kayıp

Çin’de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü.

Çökmeyle birlikte 3 kişi aşağı düştü. Çevrede büyük panik yaşanırken, aşağı düşenlerden birinin köprünün korkuluklarına tutunduğu görüldü.

Şahıs, olay yerine çağrılan ekiplerce kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise suda kayboldu.