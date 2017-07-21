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Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri

Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan  mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı "uyku kapsülleri", ülkede başta "beyaz  yakalılar" olmak üzere çalışan kesimden büyük ilgi görüyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:42
Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri

Ülkede alışveriş merkezleri, taksiler, restoranlar, büfeler ve hatta  seyyar satıcılarda geçerli olan mobil ödeme yöntemleri, artık öğlenleri birkaç  dakikalığına bile olsa kestirmek isteyenlerin de yardımına koşuyor.

Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik  tasarımlarıyla uzay mekiğini andırıyor, kolayca kullanılabildiği ve hesaplı  olduğu için ülkede hızla yayılıyor.

Çin'de son derece yaygın olan karekodlu mobil ödeme yöntemleri de  kullanıcıların banka kartı, kredi kartı veya cüzdan taşımadan günlük ödeme  işlemlerini akıllı telefonlarıyla yapabilmelerini sağlıyor.

KULLANIMI KOLAY

Çin'de yaklaşık 800 milyon kullanıcısı olan akıllı telefon uygulaması  "Wechat" ile kapsüllerin üzerindeki karekod (QR) taranıyor. Daha sonra cep  telefonu numarası ile yapılacak kısa bir kayıt işleminin ardından kapsülün kapısı  açılıyor ve uyku keyfi başlıyor.

Kapsülün ne kadar süreliğine kullanıldığı uygulama tarafından  hesaplanıyor. Kullanıcı, uyandıktan sonra kapsülün kapısını kapatıp Wechat ile  ödeme yaptıktan sonra kapı otomatik olarak kilitleniyor.

ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE DEZENFEKTE

Her kullanımın ardından ultraviyole ışınları ile dezenfekte edilen  kapsül, bir sonraki kullanıcıya hazır duruma geliyor.

Battaniye, tek kullanımlık yastık kılıfı, kulak tıkacı gibi ürünlerin  ücretsiz verildiği kapsüllerde, priz, askılık, gece lambası, mini pervane gibi  kolaylıklar da sunuluyor.

Kapsüllerin yarım saatlik kira ücreti  6 yüen (yaklaşık 3,1 lira)  ancak  11.00-14.00 saatleri arasında artan talep nedeniyle kira ücreti 10 yüene  (yaklaşık 5,2 lira) kadar çıkabiliyor.

PEKİN'İN "SİLİKON VADİSİ" TALEBİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE

Başkent Pekin'in "Silikon Vadisi" olarak adlandırılan dev teknoloji  kompleksi "Conguansun", kapsüllere ilginin en yoğun olduğu bölgelerin başında  geliyor.

Dört kapsülün bulunduğu servis noktalarından birinde işletme görevlisi  olarak çalışan Guang Tienliang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 10.00'dan  15.00'e kadar kapsüllerde boş yer bulmanın zor olduğunu belirtti.

"MASA BAŞINDA UYUMAYA SON"

Guang, sık sık fazla mesai yapan elektronik sektör çalışanlarının  kapsüllere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta evi uzak olan ve geç saatte işten çıkan  kişilerin geceyi geçirmek için de kapsülleri tercih ettiğini anlattı.

Bilgisayar yazılımcısı Vang Yimin, "Artık öğle paydoslarında yemekten  sonra kafamı masaya dayayarak uyumama gerek yok." diye konuşarak, aylık abonelik  yaptırmayı düşündüğü belirtti.

Pekin'in yanı sıra ekonomi ve finans merkezi Şanghay ve diğer bazı  şehirlerde son üç ayda 100'den fazla kapsül kuruldu. Kapsüllerden yararlananların  sayısı şimdiden 10 bine ulaştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:42
  1. çin
  2. uyku kapsülü
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