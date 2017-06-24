İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'de heyelan köyü yok etti

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 141 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:10
Çin'de heyelan köyü yok etti

Yetkililer, Maoşien vilayetine bağlı Şinmo köyünde yerel saatle 06.00'da heyelan olduğunu açıkladı.

Heyelan nedeniyle köydeki 46 ev ve 141 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Köyün yamacında bulunduğu dağdan düşen kayalar ve toprak kütlesinin, bölgedeki bir nehrin 2 kilometrelik kesimini tıkadığı ve karayolunun 1,6 kilometrelik bölümünü yok ettiği kaydedildi.

Göçük altında kalanların bulunması için bölgeye 300 kişilik acil yardım ekibi gönderildi.

Yetkililer, heyelan nedeniyle dağdan yaklaşık 3 milyon metreküp kaya ve toprak kaydığını tahmin ediyor. Söz konusu rakam, bin olimpik yüzme havuzuna denk geliyor.

Toprak altında mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:10
  1. Şinmo köyü
  2. Maoşien vilayeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    1. Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    2. Beşiktaş'a piyango vurdu! Tam 12..
    3. Galatasaray resti çekince geri vites..
    4. Hilal göründü mü? Yarın Bayram mı?
    5. ABD'de kan donduran gerçek! İşkence..
    6. Yılanla oynayan çocuklar ölümden döndü
    7. İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı
    8. Katar'dan milyarlarca dolar Türkiye'ye..
    9. Sesimizi çıkarmazsak bayram'dan sonra..
    10. Eski milletvekili hayatını kaybetti!..
    11. Arda'ya talih kuşu kondu! Dev takımlar..
    12. Asfalt bu hale geldi!
    13. Bayram'da 70 bini görevde olacak
    14. BAE'den Katar'a tehdit!
    15. AB ülkeleri yine 'Türkiye' dedi
    16. BAE'den Katar'a alçak tehdit!
    17. Cinayet gibi kaza kamerada
    18. Arnavutluk seçimlere gidiyor...
    19. Bayrama hazırlanıyorlar
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon..
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...