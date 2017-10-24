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Çin'de her caddenin başına konulmaya başlandı

Bir milyarı aşkın nüfuslu Çin'de, halkı spor yapmaya teşvik etmek için Pekin'in merkezi bölgelerine mini fitness kabinleri yerleştirildi.

24 Ekim 2017 Salı 18:37
Çin'de her caddenin başına konulmaya başlandı

Misspao isimli şirketin piyasaya sürdüğü mini fitness kabinleri dört metrekare genişliğinde olup içinde koşu bandı, klima ve televizyon barındırıyor.

Kabinleri kullanmak isteyen insanlar, önce Misspao'nun internet sitesine 15 dolarlık bir depozito yatırıyor.

Daha sonra akıllı telefonlarıyla şehirdeki kabinlerin yerini tespit ediyor ve telefonlarına gönderilen kare kodu okutarak kabinleri kullanabiliyor. Kabinlerin dakika başı 0.03 sent ücret aldığı söyleniyor.

Tek bir model olarak sunulmayan mini fitness kabinlerinin daha kapsamlı modellerinde ise vücut çalışmak için çeşitli ağırlıklar ve farklı küçük spor cihazları bulunuyor.

Bir üst düzey modelde ise bütün özelliklerin yanında, kabini kullanan kişinin temizlenmesi için de bir duş olduğu söyleniyor.

Mahremiyetine önem vermek isteyen kişiler için de kabinlerin bütün modellerinde içerden kontrol edilebilen bir perde bulunuyor.

Firmanın Pekin halkını yoğun ve stresli hayatlarında spora özendirmek için geliştirdiği mini fitness kabinlerinin, 2017 yılının sonuna kadar Pekin, Şangay ve Chengdu şehirlerinde olmak üzere bin adede ulaşması planlanıyor. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:37
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