Çin’de gemi kazası: 3 kişi öldü

Şinhua Ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletinin Pingtay kenti açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.

Denize düşen gemi mürettebatında bulunan 13 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 6’sının kaybolduğu ifade edilen haberde, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, olayda iki farklı şirkete ait olan gemilerden Şindongyuan adlı geminin battığı, Andaşıng adlı geminin ise açık denize sürüklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca Fucien yerel hükümetinin olay yerine arama kurtarma gemileri ve helikopter sevk ettiği, kayıp kişiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.