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Çin’de gemi kazası: 3 kişi öldü

Çin’de meydana gelen gemi kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
Çin’de gemi kazası: 3 kişi öldü

Şinhua Ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletinin Pingtay kenti açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.

Denize düşen gemi mürettebatında bulunan 13 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 6’sının kaybolduğu ifade edilen haberde, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, olayda iki farklı şirkete ait olan gemilerden Şindongyuan adlı geminin battığı, Andaşıng adlı geminin ise açık denize sürüklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca Fucien yerel hükümetinin olay yerine arama kurtarma gemileri ve helikopter sevk ettiği, kayıp kişiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
  1. Çin
  2. Fucien
  3. kaza
  4. yük gemisi
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