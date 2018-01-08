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Çin’de gemi kaza yaptı, mürettebat kayıp

Çin’de meydana gelen gemi kazası sonrası bir cesede ulaşılırken, kayıp 31 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
Çin’de gemi kaza yaptı, mürettebat kayıp

Çin’in Yangzı Nehri’nin Doğu Çin Denizi ile birleştiği noktada cumartesi günü gerçekleşen kazada, Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi ile Hong Kong bandıralı CF Crystal gemisinin çarpışması sonucu, 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi alevler içinde kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Sanchi tanker gemisinin kayıp 30'u İran, 2'si Bangladeş uyruklu mürettebatından birinin cesedine ulaşıldı.

Kalan kayıp 31 işçi için arama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Cf Crystal gemisinin, kazanın nedenine ilişkin incelenmek üzere Şanghay’ın Luhuaşan Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Bölgede hem arama kurtarma hem de denize dökülen petrolün temizlenmesi için çalışmalar da sürüyor. Çin, kaza mahalline 4 gemi, 3 bot gönderirdi. Güney Kore de bir gemi ve bir helikopter ile çalışmalara destek verdi. Bunun yanı sıra ABD donanmasına ait bir uçak da kayıp mürettebat için 12 bin 350 kilometrekarelik alanda arama yaptı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
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