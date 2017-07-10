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Çin'de enflasyon yükselişte

Çin'de Haziran ayı enflasyonunun, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttığı bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:34
Çin'de enflasyon yükselişte

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, ülkedeki haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ÜFE, geçen senenin haziran ayına oranla yüzde 5,5 artarken, aylık bazda yüzde 0,2 oranında düştü.

Enflasyonu gösteren TÜFE ise mayıs ayına oranla yüzde 0,2 düşüş sergilerken, yıllık bazda yüzde 1,5 oranında yükseldi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:34
  1. Çin
  2. Enflasyon
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