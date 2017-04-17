Çin'de Budist rahip kendini yaktı

Merkezi İngiltere'de bulunan insan hakları kuruluşu Özgür Tibet ve ABD'nin desteklediği Radio Free Asia'da yer alan bilgiye göre, ülkenin batısındaki Siçuan eyaletine bağlı özerk yönetim bölgesi Garze'de, Tibetli bir Budist rahip cumartesi günü kent merkezinde kendini yaktı.

Çin yönetimini protesto eden rahibin güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştırıldığı, hayatta olup olmadığının ise bilinmediği kaydedildi.

AKIBETİ HALA MERAK KONUSU

Olayla ilgili olduğu iddia edilen YouTube videosunda iki kişinin kalabalık bir caddenin köşesinde yerde yatan birine yangın söndürme cihazlarıyla müdahale ettiği görülüyor. Çinli yetkililer konuyu doğrulamazken, olayın "kendini yakma eylemi" olduğu teyit edilirse bu, 2009 yılından beri Tibet'de yaşanan 148. vaka olacak. 2009'dan bu yana bu tür eylemler yapan en az 125 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Tibet'te en son kendini yakma eylemi geçen ayın ortasında yine Garze'de yaşanmıştı. Bu eylemi gerçekleştiren 24 yaşındaki Tibetli çiftçinin akıbeti hala bilinmiyor.

Çin, Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu iddia ediyor. Tibetliler ise bu sürenin büyük bölümünde ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor, Pekin yönetiminden egemenliklerinin, siyasi ve kültürel haklarının tanınması talep ediyor.