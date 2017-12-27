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Çin'de bilişim suçlularına operasyon: 177 gözaltı

Çin'de bilişim suçlularına yönelik operasyonlarda 177 kişi yakalandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:15
Çin'de bilişim suçlularına operasyon: 177 gözaltı

Kamu Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işledikleri bilişim suçlarıyla 10 milyon yüen (1,52 milyon dolar) yasa dışı kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu operasyonlar gerçekleştirildi.

Başkent Pekin, Hıbey, Ciangsu, Cıciang, Ciangşi eyaletleri gibi 10 bölgede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 177 bilişim suçu şüphelisi gözaltına alındı.

Bunun yanı sıra operasyonlarda banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlara el konuldu.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak, fidye talep eden telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları ve bu tür olaylarda güvenlik birimlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:15
  1. bilişim suçlusu
  2. Çin

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