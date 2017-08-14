Çin'de Beşiktaş belgeseli!

Programın yapımcısı ve sunucusu Li Dajie, canlı yayın sırasında Beşiktaş JK Müzesi'nin engelli dostu ve çocuk dostu müze özelliklerini izleyicileriyle paylaştı.

Beşiktaş Köyiçi, Dolmabahçe Caddesi, Kartal Yuvası ve Vodafone Park'tan detay görüntülerin de yer aldığı canlı yayın 70 bin izleyiciye ulaştı.

72 dakikalık yayının toplamda ise 2 milyon Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaşması bekleniyor.