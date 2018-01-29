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Çin’de askeri uçak düştü

Çin’in Guizhou kentinde eğitim uçuşu sırasında askeri uçak düştü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
Çin’de askeri uçak düştü

Ülkenin güneybatısındaki Guizhou kentine bağlı Suiyang ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir askeri uçağın eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. Bölgede yaşayan halk tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde alçak irtifada seyreden uçağın bir anda yönünü değiştirdiği görülüyor. Uçağın düştüğü alandan çekildiği belirtilen görüntülerde ise yanan uçaktan çıkan dumanlar dikkat çekiyor.

Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
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