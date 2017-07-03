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Çin'de aşırı yağış 8 can aldı!

Çin'de etkili olan aşırı yağmur 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
Çin'de aşırı yağış 8 can aldı!

Çin'in güneyinde etkili olan aşırı yağışlar ve sel baskınlarında 34 kişi yaralı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 9 kişi ise aranıyor. 

Maddi hasarında büyük olduğu ülkede, 600 evin yıkıldığı ve 17 bin hektar ekili arazinin zarar gördüğü belirtiliyor.

Ekonomik kaybın bir milyar 460 milyon yüen yani yaklaşık 758  milyon TL olduğu açıklandı. Sel baskınlarından etkilenen 38 bin  kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer ülkenin güney bölgelerinde geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 60 nehirde su seviyesinin  uyarı düzeyine çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Guangşi ve Hunan eyaletlerinde yağmur seviyesinin ortalama 110 milimetreye ulaştığını kaydetti.

Hunan eyaletinde hafta sonu meydana gelen sel baskınları nedeniyle 260  bin kişinin acil tahliye edildiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
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