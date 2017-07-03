Çin'de aşırı yağış 8 can aldı!

Çin'in güneyinde etkili olan aşırı yağışlar ve sel baskınlarında 34 kişi yaralı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 9 kişi ise aranıyor.

Maddi hasarında büyük olduğu ülkede, 600 evin yıkıldığı ve 17 bin hektar ekili arazinin zarar gördüğü belirtiliyor.

Ekonomik kaybın bir milyar 460 milyon yüen yani yaklaşık 758 milyon TL olduğu açıklandı. Sel baskınlarından etkilenen 38 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer ülkenin güney bölgelerinde geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 60 nehirde su seviyesinin uyarı düzeyine çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Guangşi ve Hunan eyaletlerinde yağmur seviyesinin ortalama 110 milimetreye ulaştığını kaydetti.

Hunan eyaletinde hafta sonu meydana gelen sel baskınları nedeniyle 260 bin kişinin acil tahliye edildiği açıklanmıştı.