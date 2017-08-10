Çin’de anneanne çetesine hapis

South China Morning Post’un haberine göre Çin’in Henan eyaletinde bir grup yaşlı kadın, insanları zorla evlerinden çıkarmak, borcunu ödemek istemeyen insanlara küfretmek, tükürmek ve en az bir vakada da bir erkeğin cinsel bölgesine saldırmak suçundan hapse mahkum edildi.

İsmi açıklanmayan bir müteahhit, yapacağı yeni inşaat için bazı sakinlerin evlerini boşaltmaları amacıyla yaşları 70’i bulan 14 kadını kullandı. Müteahhittin günde 30 dolar ödediği ve bedava yemek verdiği yaşlı kadınlar çetesi bunun karşılığında evlerini terk etmek istemeyen veya borçlarını vermek istemeyen insanları taciz etti.

Zhao adlı görgü tanığı, kendisinin evini terk etmesi için gözünün korkutulduğunu, ayrıca kadınlardan sekizinin de komşusunun üzerine tükürdüğünü söyledi.

Çetenin kurbanlarından biri olan Zhang ise yaşlı kadınlardan birinin cinsel bölgesine saldırdığını ve tedavi için 150 dolar ödediğini söyledi.

Müteahhit tarafından, yerel bir dans kursundan, üyeliğe alınan çete mensubu bir yaşlı kadın, bu işin kendisi için bir “meşgale olduğunu”, ayrıca bedava yemeğin de “işi cazip kıldığını” söyledi. Şeker hastalığı yüzünden kör olan bu yaşlı kadın 5 yıl hapis cezası aldı. Yaşlı kadınlar çetesinin diğer üyeleri ise 29 organize suç vakasından suçlu bulunarak 2 ila 11 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. İsmi açıklanmayan müteahhit de 11 yıla mahkum edildi.