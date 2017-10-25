Çin'de akılalmaz kaza, hostes uçaktan düştü

Çin havayolu şirketi China Eastern'a ait uçakta görülmedik bir kaza yaşandı. Uçağın kapısını kapatmaya çalışan hostes dengesini kaybederek uçaktan düştü.

Kaza sebebiyle vücudunda kırıklar ve morluklar oluşan hemşireye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.



Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kazada üç metre yükseklikten düşen hostes, kalkış için uçağın hazırlığını tamamlayan teknik servis çalışanları tarafından fark edildi. Hostesin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.