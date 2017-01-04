Çin'de akıl almaz kopya önlemi

Çin'in Chuzhou Okulunda öğrenciler başlarına geçirilmiş gazete kağıtlarıyla yazı yazarken görüntülendi. Bu görüntünün amacı ise öğretmenlerin öğrencilerin etrafa bakmalarını engellemek istemesiydi.



Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir de tartışma başlattı. Kimi insanlar bunun oldukça mantıklı olduğunu söylerken yönteme büyük tepki gösterdi ve bunun öğrencilerin itibarını zedeleyici bir şey olduğunu savundu. Okul yönetimi ise bunun aynı zamanda öğrencilerin sınav stresini azaltacak bir Oyun olduğunu iddia etti.



Aslında Çin'de öğrenciler de kopya çekme konusunda pek masum değil. Kulak içine yerleştirilen özel mikrofonlarla cep telefonuna bağlanıp kopya çekenler, içinde küçük bir kameranın olduğu kalemlerle sınav kağıdının fotoğrafını çekip dışarıya ulaştıranlar bile var.