Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişi hayatını kaybetti. Çinli yetkililer geçen salı günü bölgeyi sarsan depremde ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yetkililer UNESCO dünya mirası alanlarından biri olan Jiuzhaigou ulusal parkının da depremden etkilendiğini ve hayatını kaybedenlerin arasında turistlerin de olduğunu bildirdi. Salı günü geç saatlerde bölgede mahsur kalan yaklaşık yüz civarında turiste acil kurtarma ekipleri tarafından yardım edildi.

Yerel Sichuan hükümetinden bir görevli, “Hayatını kaybedenler oldu. Tam sayı teyit bekliyor” dedi.

Güçlü sarsıntılar 1200 km ötedeki başkent Pekin’de de hissedildi.

Çin resmi televizyon kanalı, Jiuzhaigou ulusal parkının bölgede ilan edilen OHAL nedeniyle ziyarete kapalı kalacağını açıkladı.

Bölgeye yardım gönderen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun sözcüsü, ”Deprem gece oldu. İletişim ve elektrik hatlarında kesilmeler var, insanlar korku ve şok içerisindeler” dedi.

Çin Ulusal Afet Azaltma Komisyonu (NDRCC-National Comission for Disaster Reduction) yaptığı yazılı açıklamada, bölgede 100’e yakın insanın hayatını kaybettiğinden ve binlerce evin yıkıldığından korkulduğunu belirtti.

BİR GÜNDE VURAN İKİNCİ DOĞAK AFET

Bu deprem Sichuan eyaletini bir günde vuran ikinci doğal afetti. Günün daha erken saatlerinde de şiddetli yağmur sonucu meydana gelen toprak kaymasında 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Doğal ve turistik güzellikleriyle tanınan ancak sıklıkla deprem yaşanan Sichuan eyaletinde, Mayıs 2008’de meydana gelen depremde 70 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

Bu arada Çinli yetkililer ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) geçen çarşamba günü 6.3 büyüklüğünde başka bir depremin Çin-Kazakistan sınırına yakın Xinjiang eyaletini vurduğunu söyledi. Ancak bölgede şu ana kadar can veya mal kaybı olduğuna dair haber gelmedi.