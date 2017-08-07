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Çin'de 2018 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edildi

TÜRSAB üyesi olan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile çalışan acentalar, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında bir araya geldi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:44
Çin'de 2018 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen toplantıda, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler ele alındı.

TÜRSAB'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildi.

Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra, karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları da ilgili mercilerin dikkatine sunan TÜRSAB, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin planlandığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler ele alınırken, Çin pazarına hakim acentaların yönlendirmeleriyle bu ülkede, Türkiye'nin tanıtımına yönelik neler yapılabileceği da değerlendirildi. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:44
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