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Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

Gemlik ilçesinde, “kasten adam öldürme” suçundan hüküm giyen ve cezasının son kısmını çekerken cezaevinden firar eden zanlı yakalandı.

06 Şubat 2018 Salı 15:12
Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

Nazilli’de işlediği cinayetten hüküm giyen ve cezasının son dönemini Gemlik Cezaevi’nde yatmaya devam eden H.H.G. (33), geçen ay firar etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada cezaevi firarisi yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan H.H.G. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Son dönemde işlenen suçlarda önemli azalma olan Gemlik’te faili meçhul dosyanın olmadığı ve firari şahısların da kısa sürede yakalandığı dikkatlerden kaçmıyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:12
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