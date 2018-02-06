Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

Nazilli’de işlediği cinayetten hüküm giyen ve cezasının son dönemini Gemlik Cezaevi’nde yatmaya devam eden H.H.G. (33), geçen ay firar etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada cezaevi firarisi yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan H.H.G. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Son dönemde işlenen suçlarda önemli azalma olan Gemlik’te faili meçhul dosyanın olmadığı ve firari şahısların da kısa sürede yakalandığı dikkatlerden kaçmıyor.