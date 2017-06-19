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Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!

Denizli'nin Bekilli ilçesinde 37 yaşındaki İmren Berber'i tabancayla öldürürüp kaçan ve bir jandarmayı yaralayan Ali U. saklandığı dere yatağında köylüler tarafından domuz sanılarak vuruldu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:06
Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!

Denizli'nin Bekilli ilçesinde 37 yaşındaki İmren Berber'i tabancayla öldürürüp kaçan ve Antalya'da kendisini yakalamak isteyen Jandarma Uzman Çavuş Hakan Sözeri'yi ayağından yaralayan 47 yaşındaki Ali U., döndüğü Bekilli'de saklandığı bir dere yatağında, bir köylü tarafından domuz sanılarak av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay yerine çağrılan jandarmaya sahte kimlik veren Ali U., daha önceki fotoğrafları sayesinde tanınınca gözaltına alınıp, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ, 1 JANDARMAYI DA YARALAMIŞTI

Ali U. geçen yıl 2 Ağustos'ta, Denizli'nin Bekilli İlçesi kırsal Sırıklı Mahallesi'nde, ilişkisi olduğu ileri sürülen İmren Berber'i tütün tarlasında tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunu 5 kurşun isabet eden Berber, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali U., güvenlik güçleri tarafından her yerde aranırken, geçen 27 Aralık'ta Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde, ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Jandarma, ormanlık alana operasyon düzenledi. Ali U., kendisini yakalamak isteyen askerlerden Uzman Çavuş Hakan Sözeri'yi sağ ayağından yaralayıp, kaçarak izini yine kaybettirdi.

DOMUZ SANILARAK VURULDU

Dün Denizli'nin Pamukkale İlçesinin kırsal Kocadere Mahallesi'nde yaşayan köylülerden H.T., jandarmayı arayıp, tarlasının yakınındaki dere yatağında çalılıklar arasındaki bir kişiyi, domuz sanarak av tüfeğiyle vurarak yaraladığını bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sol bacağından yaralan ve kendilerine İzmir doğumlu İsmail Demir adına düzenlenmiş sahte kimlik veren kişinin, daha önce gördükleri fotoğraflarından cinayet ve yaralama suçlarından aranan Ali U., olduğunu farketti. Yanındaki çantada ve üzerinde yapılan aramada, gerçek nüfus cüzdanı, 1 ruhsatsız tabanca, 35 mermi, Türkiye haritası, 3 bin 500 dolar ve 1100 lira para ele geçirilen Ali U., tedavisi için bir jandarma eşliğinde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali U.'nun tedavisinin tamamlanmasıın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Jandarma Ali U.'yu domuz zannedip av tüfeğiyle yaralayan H.T.'nin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:06
  1. cinayet zanlısı
  • ResulResul18 sa önce
    İlahi adalet
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