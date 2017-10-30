Cinayet anı kameraya böyle yansıdı

Çorlu'da Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana gelmiş, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile Yürüyen Fatih Kölemen (24) Hasan P. ile karşılaşmış, Fatih Kölemen ve Hasan P. arasında ilk anda belirlenemeyen nedenden ötürü çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. İddialara göre Hasan P. kavga sırasında belinden çıkardığı bıçakla Fatih Kölemen ve Sezer Türk'e saldırmıştı.

İki arkadaşın kendilerini korumak için sokak üzerinde bulunan fırın önündeki odunları alması üzerine iyice büyüyen kavgada Hasan P., Fatih Kölemen'i karnından Sezer Türk'ü de kolundan bıçaklamış, görgü tanıklarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yararlılar daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştı. Sezer Türk hastanede tedavi altına alınırken, Fatih Kölemen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından üzeri ve elleri kanlı bir şekilde kaçan zanlı Hasan P., Omurtak Caddesi üzerinde yer alan emniyet müdürlüğü binasına giderek nöbetçi polis memuruna olaya karıştığını ve teslim olmak istediğini söylemiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklı sopalı kavgaya tutuşan üç kişi ve zanlının iki kişiyi bıçaklaması yer alıyor.