Çınar'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Süper Lig'de ilk yarının flaş ekibi Sivasspor ikinci yarı için Beşiktaş'ın genç yıldızı Orkan Çınar'a talip oldu.02 Ocak 2018 Salı 10:12
Samet Aybaba yönetiminde başarılı bir ilk yarı geçiren Demir Grup Sivasspor’da takviye çalışmaları son sürat devam ediyor.
Yiğidolar’ın Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı kiralamak için temaslara başladığı kaydedildi.
Takımında fazla şans bulamayan oyuncunun da Samet Aybaba’nın önerisine sıcak baktığı kaydedildi. Orkan Çınar, bu sezon Kartal’da yalnızca 2 maçta şans buldu.