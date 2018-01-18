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Çin zulmü tahammül sınırlarını zorluyor

Türkiye’de yaşayan Kaşgarlı işadamı Abdurrahman Hasan, Çinliler tarafından sözde “Islah ve Terbiye Merkezi”nde rehin tutulan 68 yaşındaki annesi Amine Mehmet ve 22 yaşındaki hanımı Tunsa Gül Nur Mehmet için bir açıklama yaparak, “Lütfen onları idam edin, eziyetten kurtulalım” diye haykırdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 04:52
Çin zulmü tahammül sınırlarını zorluyor

SELİM YAZICI / ANKARAYaklaşık 250 yıldır Türklük kültürü ve Müslümanlık inancını korumak için Çin işgaline direnen Uygur Türkleri, tarihin en zor dönemini yaşıyorlar. Son 70 yıldır Komünist yönetimin akla hayale gelmedik baskılarına maruz kalan Uygur Türklerinin öz vatanı Doğu Türkistan, bölgeden gelen son haberlere göre tamamen karantinaya alınmış durumda.

TAHAMMÜL SINIRLARI AŞILDI...

Her Uygur Türkü aileden kadın, erkek ayrımı yapılmadan en az bir kişinin ‘Kapalı Eğitim Merkezi’ adı verilen ‘Beyin Yıkama Kampları’na zorla hapsedilerek ateistleştirilmeye çalışıldığı bildiriliyor. Hitler’in Nazi kamplarını aratmayan uygulama, esirlerin yakınları için tahammül seviyesini aşmış durumda. Türkiye’de yaşayan Kaşgarlı işadamı Abdurrahman Hasan, Çinliler tarafından sözde “Islah ve Terbiye Merkezi”nde rehin tutulan 68 yaşındaki annesi Amine Mehmet ve 22 yaşındaki hanımı Tunsa Gül Nur Mehmet için bir açıklama yaparak, “Lütfen onları idam edin, eziyetten kurtulalım” diye haykırdı.

ESİRLER, NAZİ KAMPLARINDA!.

Doğu Türkistan ile Orta Asya arasında meyve ticareti yapan Hasan, Çinliler, yurt dışındaki öğrenciler ve iş adamlarını Geri Toplama Hareketi’ne başladığında, Türkiye’ye gelip sığındı. Bütün mal varlığına da Çin tarafından el konularak 68 yaşındaki annesi ve 22 yaşındaki hanımı “Islah ve Terbiye Merkezi” denilen Çin usulü Nazi kampına hapsedilen Abdurrahman Hasan’ın feryadı, “Bıçak kemiğe dayandı” şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 04:52
  1. Uygur Türkleri
  2. Çin
  3. Doğu Türkistan
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