Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin, yuanı serbest bıraktı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, yuan üzerindeki kontrolünü gevşetti, dolar/yuan yükselişe geçti.

09 Ocak 2018 Salı 15:46
Çin, yuanı serbest bıraktı


Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, yuan sabitlemesinde "konjonktür karşıtı faktör" kullanımını askıya aldı.
 
Konjonktür karşıtı faktör, otoritelere yuan sabitlemesinin belirlenmesinde daha fazla kontrol veriyor ve piyasa fiyatlaması üzerindeki etkiyi güçlendiriyordu.
 
Söz konusu hamleyle birlikte Çin Yuanı, dolar karşısında değer kaybetti. Güne 6,4998'den başlayan dolar/yuan paritesi 6,5284'e kadar yükseldi. Parite saat 15.14'te 6,5266 seviyesinde bulunuyor.
 
Analistler, Çin Merkez Bankasına yuandaki volatiliteyi azaltmak için daha fazla kontrol imkanı veren faktörün askıya alınmasıyla, devletin kur üzerindeki etkisinin azalacağını ve kurun daha çok piyasa tabanlı bir fiyatlama içine gireceğini belirtti.
 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:46
  1. Piyasalar Haberleri
  2. Piyasalar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran: UAEA ile işbirliğini gözden geçirebiliriz
    1. İran: UAEA ile işbirliğini gözden..
    2. Bahçeli yarın Beştepe'ye gidiyor
    3. Katil İsrail'de Afrikalı mülteci krizi
    4. Katil İsrail polisinden Kudüs'te basın..
    5. Dünya şaşkın! Çöle bile kar yağdı ama...
    6. Derstelerken haczedildi! Öğrencilere..
    7. Yunanistan 54 yıl sonra Kıbrıs'tan..
    8. Yunanistan 54 yıl sonra tabutlarla..
    9. Çin, yuanı serbest bıraktı
    10. İran'dan ABD'ye nükleer tehdit!
    11. Türkmen komutan Türkiye'ye seslendi
    12. Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra...
    13. Rusya: Suriye'de kalan güçlerimiz..
    14. İstanbul'da yat hırsızlığı operasyonu
    15. Maltalı futbolculara "şike" cezası
    16. Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8..
    17. Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!
    18. FETÖ'cü Burak Akın her şeyi itiraf..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi:..
    20. Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…