Çin, yuanı serbest bıraktı



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, yuan sabitlemesinde "konjonktür karşıtı faktör" kullanımını askıya aldı.



Konjonktür karşıtı faktör, otoritelere yuan sabitlemesinin belirlenmesinde daha fazla kontrol veriyor ve piyasa fiyatlaması üzerindeki etkiyi güçlendiriyordu.



Söz konusu hamleyle birlikte Çin Yuanı, dolar karşısında değer kaybetti. Güne 6,4998'den başlayan dolar/yuan paritesi 6,5284'e kadar yükseldi. Parite saat 15.14'te 6,5266 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, Çin Merkez Bankasına yuandaki volatiliteyi azaltmak için daha fazla kontrol imkanı veren faktörün askıya alınmasıyla, devletin kur üzerindeki etkisinin azalacağını ve kurun daha çok piyasa tabanlı bir fiyatlama içine gireceğini belirtti.

