Çin yenilenebilir enerjiye 360 milyar dolar yatırım yapacak

Çin'in en büyük enerji kurumu olan Ulusal Enerji İdaresi'nin (NEA), 2016-2020 arası beş yıllık plan kapsamında enerji sektörünün gelişimini tanımlayan belgesine göre, yatırım sektörde 13 milyonun üstünde istihdam yaracak.



NEA rüzgar, su, güneş ve nükleer enerji gibi yenilenebilir enerji kapasitesinin 2020 yılına gelindiğinde, toplam yeni enerji üretiminin yarısını oluşturacağını bildirdi.



Ancak NEA, her yıl 72 milyar doları bulacak olan finansmanın nereye harcanacağı konusunda ayrıntı vermedi.



Bu yatırım, yoğun hava kirliliği ile mücadele eden Beijing'in ülkenin son 10 yıldaki ekonomik büyümesini sağlamış olan fosil yakıt kullanımının kısıtlanması yolunda giderek güçlenen tercihini yansıtıyor.



Başkent Beijing dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde haftalardır süren tehlikeli ölçüdeki hava kirliliği devam ediyor.



Bu kirliliğin Çin'in sosyal ve ekonomik yapısına getirdiği yüksek maliyet ciddi kaygı yaratıyor.



NEA'nın açıklamasında yenilenebilir enerjinin 2020 yılında bile toplam enerji tüketimin sadece yüzde 15'ini karşılayacağı yolundaki açıklaması, sorunun büyüklüğünü gösteriyor.



Bu tarihte bile, Çin'in kurulu enerji kapasitesinin yarısından fazlası kömürden sağlanıyor olacak.