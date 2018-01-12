Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!

Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:31
Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha uzaya gönderildi.

Haberde "İkiz" olarak adlandırılan uyduların "Beydou" serisinin 26’ıncı ve 27’inci uyduları olduğu ifade edilirken, fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Long March (Uzun Yürüyüş) 3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modelinin kullanıldığı belirtildi.

Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin küresel konumlandırma hizmeti sağlaması ve ABD’nin Küresel Konumlama Sistemi’ne (GPS) rakip olması bekleniyor. Beydou Navigasyon Sistemi'nin, 2020'ye kadar 35 uydu ile dünya çapında navigasyon hizmeti vermeye başlaması öngörülüyor.

Diğer yandan Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi Aralık 2016’da yayımladığı beyaz kitapta, ülkenin uzay çalışmalarına yer vererek, "Çang’ı-4" insansız uzay aracının bu yıl Ay’ın karanlık yüzüne gönderileceğini açıklamıştı.

Beyaz kitapta ayrıca, Çin’in 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlayacağı kaydedilmiş, Çinli bilim adamlarının Mars’a araştırma yapmak için gönderilecek insansız uzay aracının kavramsal tasarım çalışmasını bitirdiği belirtilmişti.

Çin, Mars görevini başarıyla gerçekleştirmesi durumunda, ABD'den sonra Mars'a erişen ikinci ülke olacak. Uzay alanında Beidou Navigasyon Sistemi çalışması ile Ay, Mars ve Jüpiter'e yönelik hedefleri ortaya koyan Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar da dünyanın yörüngesinde üç kapsülden oluşan bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:31
  1. navigasyon uydusu
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    1. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    2. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    3. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    4. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    5. 14 projeye süper teşvik geliyor
    6. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    7. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    8. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    9. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    10. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    13. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    14. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    15. Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler..
    16. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    17. Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın”..
    18. Türkiye'den kritik Bitcoin adımı
    19. Doğuştan epilepsi hastası 3 yaşındaki..
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim