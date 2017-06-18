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Çin uçağında dehşet! Kol ve bacakları kırılanlar var

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkarak Çin'in Kunming kentine sefer yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu uçakta bulunan 26 kişi yaralandı.

18 Haziran 2017 Pazar 18:17
Çin uçağında dehşet! Kol ve bacakları kırılanlar var

Yeni Çin Ajansının haberine göre China Eastern Airlines'a ait Airbus yolcu uçağı, güneybatı Çin hava sahasındayken Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi.

KOL VE BACAKLARI KIRILANLAR VAR

Yaralı yolcularda kol ve bacak kırılmaları olduğu, bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor.

Sabah 08.50 de Kunming Havalimanına inen yolcu uçağındaki yolcular kent hastanelerinde tedavi altına alındılar.

Yaralı yolculardan biri; uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdiğini, sonuncusunun 10 dakika sürdüğünü söyledi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 18:17
  1. paris
  2. çin
  3. china eastern airlines
  4. türbülans
  • ZenZen21 sa önce
    Hepsi din'e gelmiştir türbülans esnasında.
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