Çin sanayi ürünlerinin üretimini kısıtladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Şü Şaoşı, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl üretilen kömür miktarını 250 milyon ton, çelik miktarını ise 45 milyon ton azalttıklarını belirterek, bu üretim gruplarında çalışan 700 bin işçinin diğer iş kollarına yönlendirildiğini söyledi. Cam ve çimento sektörlerinde de üretimin azaltıldığını aktaran Şaoşı, ülke ekonomisi için geçen yıl yüzde 6,7 büyüme tahmin ettiklerini söyledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, enflasyonun geçen yıl yüzde 2 arttığını duyurmuş, ancak ekonomik büyüme rakamlarını açıklamamıştı.

Çelik, kömür, cam ve çimento gibi ürünlerde talep fazlası üretim yapıldığı gerekçesiyle diğer ülkelerden yoğun eleştiri alan Çin, bu sorunu çözerken sektördeki işçilerin olumsuz etkilenmemesini hedefliyor.