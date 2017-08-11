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Çin safını belirledi: Saldırıyı ABD yaparsa...

Çin'in Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde hangi safta olacağını belli oldu.

11 Ağustos 2017 Cuma 20:12
Çin safını belirledi: Saldırıyı ABD yaparsa...

Çin'in, Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde, ilk saldıranın Pyongyang olması durumunda "tarafsız" kalacağı, ilk hamleyi Washington'un veya Güney Kore'nin yapması durumunda ise "Kuzey Kore'de rejim değişikliğine izin vermeyeceği" belirtildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times'ta yer alan köşe yazısında, ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin açıklamalarının, Kore yarımadasında tansiyonun artarak devam edeceği sinyalleri verdiği ifade edildi.

'AÇIK BİR ŞEKİLDE...'

Pekin yönetiminin, Pyongyang ve Washington'a yaptığı çağrılara rağmen, gerilimin tırmandığı değerlendirmesi yapılan yazıda, "Çin, eğer bölgede kendi çıkarlarına zarar veren olursa buna sıkı bir şekilde cevap vereceğini tüm taraflara açık bir şekilde ifade etmelidir." ifadesi kullanıldı.

'İLK SALDIRIYI ABD YAPARSA...'

Yazıda, "Eğer ilk Kuzey Kore, balistik füzelerle ABD topraklarını hedef alır da Washington buna misilleme yaparsa, Pekin yönetimi tarafsız kalacaktır. Eğer ABD ve Güney Kore, ilk ateş açan taraf olur da Kore yarımadasında rejim değişikliğine kalkar, bölgedeki siyasi yapıyı değiştirmeye girişirse Çin, buna izin vermeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Çin'in, Kore yarımadasında nükleer faaliyetlere de savaşa da karşı olduğu vurgulanırken, Pekin'in, çıkarlarının bulunduğu bölgede istikrarı bozacak her türlü eylemin karşısında olacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 20:12
  1. Çin
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