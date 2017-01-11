Çin, Pokemon GO'yu oyununu yasaklıyor

Çin, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle Pokemon GO dlı oyununu yasaklayacağını duyurdu.

Çin, Pokemon GO'yu oyununu yasaklıyor
Eklenme: 11 Ocak 2017, 00:27
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Çin'den, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler mobil oyun uygulaması Pokemon GO'yu yasaklanacağına dair açıklama geldi.

Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi (SAPPRFT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu için sabit konum takibi kullanan mobil uygulamalara onay vermeyeceğini duyurdu.

Kurum tarafından mobil oyun uygulamalarına yönelik güvenlik analizi yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Pokemon GO ve benzeri uygulamaların kullanılması ya da ülkedeki teknoloji endüstrisi tarafından geliştirilmesine bundan sonra izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bülteni

 
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