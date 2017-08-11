Çin, olası bir savaşta tarafını belli etti!

Yazıda "Amerikan toprağını tehdit eden füzeleri ilk fırlatan Kuzey Kore olur ve ABD buna karşılık verirse, Çin de Kuzey Kore'ye tarafsız kalacağını açıkça ifade etmelidir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan 'ABD ve Güney Kore’nin saldırılar aracılığıyla Kuzey Kore'de rejimi devirmeye ve ülkenin siyasi yapısını değiştirmeye kalkması durumunda ise Çin’in buna engel olacağı' belirtildi.

Bu arada ABD ve Japonya dün Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido adasında 18 gün sürecek ve topçu füze atışları gibi gerçek mühimmatla yapılacak bir tatbikata başladı. Tatbikata 3.500 asker katılıyor. ABD ile Japonya'nın düzenli olarak her yıl yaptığı bu tatbikatın yanı sıra iki ülke 21 Ağustos'ta başlayacak ve 30.000 ABD askerinin katılacağı 'Ulchi özgürlük koruyucusu' adlı bir ortak tatbikat daha düzenleyecek.