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Çin, olası bir savaşta tarafını belli etti!

Çin Komünist Partisi yayın organı Global Times'ta, ABD ile Kuzey Kore arasındaki 'nükleer düelloda' nasıl pozisyon alınması gerektiği anlatıldı. Gazete, ilk harekete geçen tarafın Kuzey Kore olması halinde tarafsız kalınması çağrısı yaptı. ABD'nin, Çin'in yanında yer aldığı Kuzey Kore'deki rejimi tehdit etmesine ise izin verilmeyeceği vurgulandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:40
Çin, olası bir savaşta tarafını belli etti!

Yazıda "Amerikan toprağını tehdit eden füzeleri ilk fırlatan Kuzey Kore olur ve ABD buna karşılık verirse, Çin de Kuzey Kore'ye tarafsız kalacağını açıkça ifade etmelidir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan 'ABD ve Güney Kore’nin saldırılar aracılığıyla Kuzey Kore'de rejimi devirmeye ve ülkenin siyasi yapısını değiştirmeye kalkması durumunda ise Çin’in buna engel olacağı' belirtildi.

Bu arada ABD ve Japonya dün Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido adasında 18 gün sürecek ve topçu füze atışları gibi gerçek mühimmatla yapılacak bir tatbikata başladı. Tatbikata 3.500 asker katılıyor. ABD ile Japonya'nın düzenli olarak her yıl yaptığı bu tatbikatın yanı sıra iki ülke 21 Ağustos'ta başlayacak ve 30.000 ABD askerinin katılacağı 'Ulchi özgürlük koruyucusu' adlı bir ortak tatbikat daha düzenleyecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:40
  1. Çin Komünist Partisi
  • hasan alihasan ali56 dk önce
    kuzey kore ve amerika gerginliği hikaye . maksat çine saldırmak orayı kontrol altında tutup ipek yolunu hayata geçirmemek trump ı başkan seçtiren pentagonun derdi bu . ama trump ı indirecekler başkanlıktan ve amerika 50 ayrı devlet olacak
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