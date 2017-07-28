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Cin mısırı ithalatında gözetim uygulaması

İthalatta birim gümrük kıymeti cin mısır için ton başına 500 dolar olarak belirlendi

28 Temmuz 2017 Cuma 12:20
Cin mısırı ithalatında gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, patlamış mısır yapımında kullanılan cin mısırı için ton başına 500 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça, birim gümrük kıymeti, cin mısır için ton başına 500 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:20
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