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Çin medyasından kafaları karıştıran Türkiye açıklaması

Çin medyasının iddialarına göre, Türkiye, Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıdı.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:00
Çin medyasından kafaları karıştıran Türkiye açıklaması

Türkiye, Çin basınında yer alan haberlere göre Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni resmen terör örgütü olarak tanıdı.

Çin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye’nin Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni terör listesine almasından övgüyle bahsetti.

Çin’in ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği Doğu Türkistan İslami Hareketi 1989 yılında Uygur Türkleri tarafından Uygur Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığı elde etmek için kuruldu. Grubun Çin’de bir dizi saldırıyı üstlendiği biliniyor.

İki bakanın görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in resmi haber sitesine göre şunları söyledi “Bölgemizde ve kendi ülkemizde Çin’e karşı oluşturulan hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Çin’i hedef alan medya raporlarını da elimine edeceğiz.” 

 tr.euronews 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:00
  1. ÇİN
  2. DOĞU TÜRKİSTAN
  3. UYGURLAR
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