Çin lider kadrosunu topladı! 200 yıllık plan hazırladılar

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi’nde ulusal kongrede Şi Jinping, 2,300 delegenin oylarıyla 25 kişilik Komünist Parti Merkez Komitesi’ne Başkan olarak seçildi.

Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Kekiang dışında 5 yeni ismin yer aldığı lider kadrosu Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ve Han Zheng olarak basına açıklandı.

Başkan Xi, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyeleri ile birlikte medya karşısına çıktı ve burada bir konuşma yaptı.

Çin'e özgü sosyalizmin uzun süren çabaların ardından yeni bir döneme girdiğini belirten Xi, yeni dönemde yeni başarılar elde edilmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek beş yıl içinde iki ayrı yüz yıllık mücadele hedefinin tarihi kesişme dönemine girileceğini ifade eden Xi, bu dönemde birinci yüz yıllık mücadele hedefine ulaşılması ve ikinci yüz yıllık mücadele hedefine de başlanması gerektiğini dile getirdi.

Çin'de dün sona eren Komünist Parti'nin büyük kongresinde Xi Jinping'in sunduğu 14 maddelik doktrinin anayasaya girmesine karar verilmiş ve Xi Mao Zedong'dan bu yana ülkenin en güçlü lideri olmuştu.