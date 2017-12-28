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Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti genel merkezinde, Çin Komünist Partisi'ne bağlı heyeti kabul etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:36
Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti genel merkezinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujian Eyalet ÇKP Daimi Komite Üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mehdi Eker, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve iş birliğinin hem ikili diyalog hem de bölgesel küresel çözüme sunulacak ortak katkı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"Ortadoğu'da olan biten hadiselerin bir kısmı bunu engellenmeye dönüktür"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Bir Kuşak Bir Yol" projesini desteklediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını aktaran Eker, Avrasya bölgesinin tamamını kapsayan bu projenin dünyanın büyük bir bölümünde ticaret, ekonomi, diplomasi ve kültürel alışverişe, küresel barışa ve güvenliğe katkı sunacağını ifade etti.

"Bir Kuşak Bir Yol" projesinin başarısının çok önemli olduğuna işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Eker, şunları kaydetti:

"Ortadoğu'da olan biten hadiselerin bir kısmı bunu engellenmeye dönüktür. Terör örgütlerinin, DEAŞ, PKK, FETÖ'nün Ortadoğu'daki eylemlerinin altında 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini kesintiye uğratma çabası var. Onun için Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın iş birliği yapması önemli. Bölgenin kaotik bir ortamda olması, savaş ve gözyaşı olması buradaki güvenliği tehdit eder."

"Partiler arası iletişimi ve iş birliğini kuvvetlendirmek istiyoruz"

Tanışmaktan büyük mutluluk duyduğu Mehdi Eker'in ismini Çinlilerin dostu olduğu için Pekin'de de duyduğunu belirten Changsheng ise Eker'in iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

AK Parti'nin davetine icabet ederek, Türkiye'yi ziyarete geldiklerini aktaran Changsheng, partiler arası iletişimi ve iş birliğini kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin 19'uncu kongresini gerçekleştirdiklerini dile getiren Changsheng, kongrede partinin son 5 yılda imza attığı başarıların ve tarihi gelişmelerin özetlendiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre Changsheng, "Çin Komünist Partisi dünyanın siyasi partileriyle diyalog kurmaya ve dünya ülkeleriyle birlikte insanoğlunun kader ortalıklığının oluşturulmasına da ivme kazandırılmasına hazırdır. El ele vererek, çaba sarf ederek birlikte korkudan, yoksulluktan uzak, belli bir refaha ulaşmış, güvenli olan bir dünya oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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