Çin K. Kore'den ithalatı durdurdu

Ticaret Bakanlığı, Pekin'de, Kuzey Kore'den kömür, demir, kurşun ve balık ithal edilmesinin yasaklandığını belirtti.

BMGK 5 Ağustos günü Kuzey Kore'nin füze denemeleri yüzünden bu ülkeye karşı, oy birliğiyle yaptırım kararı almıştı. Söz konusu kararın 30 gün içinde uygulamaya konması gerekiyor.

Bu ülkeye karşı 2006'dan bu yana BM tarafından yaptırım kararları alınıyor. Şu anda denemesi yapılan balistik füzeler kıtalararası menzile sahip; bazı uzmanlara göre ABD'nin Batı kıyılarına erişebilecek nitelikte.