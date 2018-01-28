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Çin- Japonya ilişkilerinde yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk

Doğu Çin Denizi'ndeki adalar ve Kuzey Kore meselelerinde karşıt pozisyonlarda duran Çin ve Japonya ilişkilerinde önemli bir gelişme yaşandı.

28 Ocak 2018 Pazar 19:29
Çin- Japonya ilişkilerinde yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk

Japonya Başbakanı Taro Kono, bugün Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Wang Yi ile temaslarda bulundu. Böylece neredeyse 2 yıl sonra ilk kez görevdeki bir Japonya başbakanı, Çin'i ziyaret etmiş oldu.

Öte yandan taraflar Doğu Çin Denizi'ndeki gerginlikleri azaltmak için askeri hat kurmayı planlıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre iki ülke askeri hat kurulması için 'bir an önce' anlaşma imzalama sözü verdi. Açıklamada "Çin ve Japonya, Doğu Çin Denizi'ni barış, işbirliği ve dostluk denizine dönüştürmek için birlikte çalışmalı" ifadesi yer aldı.

Görüşme esnasında da Wang, ikili ilişkilerin kritik bir dönemde olduğunu belirterek, Kono’un Çin ziyaretinin yeni yılın başlarında yapılmasının Japonya’nın ilişkilerin gelişmesine yönelik güçlü iradesini ortaya koyduğunu söylemişti. Çin-Japon ilişkilerinin 'akıntıya karşı kürek çekmek' gibi olduğuna dikkat çeken Wang, bir ilerlerme olmazsa geriye gidileceği uyarısı yapmıştı. Wang, ilişkilerde olumlu gelişmeler olmasına rağmen yine de bu konuda birçok müdahale ve engeller ile karşılaşıldığına işaret etmişti.

 Kono da ikili görüşmelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, Kuzey Kore dahil uluslarası toplumu ilgililendiren konuların ele alınması hususunda Çin ile Japonya'nın birlikte çalışması gerektiğini vurgulamıştı.

 



Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 19:29
  1. çin
  2. japonya
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