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Çin hükümetinden şok çağrı: Hepiniz ateist olun!

Çin Halk Cumhuriyeti’nde iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine “dindarlık” uyarısı yapıldı. Parti tarafından yayınlanan mesajda, "Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir" açıklamasında bulundu. Yabancı basına yansıyan haberlerde dini inancı olan yetkililerin inançlarını terk etmemeleri durumunda cezaya çarptırılacakları ifade edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
Çin hükümetinden şok çağrı: Hepiniz ateist olun!

Pekin yönetimi, dini inancın Çin Komunist Partisi'ne mensup kişiler için “kırmızı çizgi” olarak görüldüğünü açıklarken, parti üyelerinden değerleri ve inancı dinde aramamaları istendi.

Çin’in din işlerinden sorumlu kurumunun başkanı Wang Zuoan, ÇKP Merkez Komitesi organı Qiushi Journal’da yayımlanan makalesinde, üyelere dini inanç konusunda şu mesajı verdi:

“Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir. Partililer sıkı Marksist ateistler olmalı, parti kurallarına uymalı. Partililerin dinde değer ve inanç inanç aramaya izni yoktur.”

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
  1. Wang Zuoan
  2. ÇKP Merkez Komitesi
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