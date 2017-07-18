Çin Hindistan'a roket attı! 158 asker öldü
Çin'in Hindistan’a gerçekleştirdiği roket atarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.18 Temmuz 2017 Salı 23:46
Hindistan’ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve bir çok askerin yaralandığını açıklandı.
ROKETATAR VE HAVAN KULLANILDI
İHA'nın haberine göre, saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.
'KEŞMİR' TALEBİ
Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan’ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti.