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Çin füze savar denemesi gerçekleştirdi

Çin, başarılı bir füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

06 Şubat 2018 Salı 09:22
Çin füze savar denemesi gerçekleştirdi

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Çin sınırları dahilinde füze savar sistemi teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Denemenin beklenen hedefe ulaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı ifade edildi.

Açıklamada diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pekin yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore balistik ve nükleer tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmaya başladığı THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:22
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