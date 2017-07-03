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Çin: Durdurulmazsa Felaket başımıza gelecek

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
Çin: Durdurulmazsa Felaket başımıza gelecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını bir ay boyunca yürütecek olan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu JieyiKuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Büyükleçi Liu Jieyi, Çin'in 1 Temmuz itibarıyla BMGK Temmuz Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle BM'de basın toplantısı düzenledi.

Jieyi, Kuzey Kore ile olan gerginliğin daha da tırmandırılmasının sorunun kontrolden çıkma riski taşındığını ve bunun sonuçlarının "felaket" olacağını ifade etti.

Çin'in "Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma, barış ve istikrar konusunda teklifleri" olduğunu belirten Jieyi, "diyalogsuz çok uzun süre bekleyemeyiz" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  2. BMGK
  3. Çin
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